Ilrestodelcarlino.it - Sversamenti: via ai lavori. Si parte col ripascimento

a mare,il maxi progetto. È stato il Comune, ieri, dopo vertice al Castello tra amministratori e Viva Servizi, ad annunciare lo start dei cantieri "in primavera", che prevedranno nella prima fase "ildella spiaggia tra Villanova e il cavalcavia Tramontana".che, attraverso ghiaia di recupero risultata compatibile con quella della spiaggia falconarese, è passaggio propedeutico alla posa della grande condotta lungo l’arenile, l’enorme tubo che dovrà trattenere l’acqua in caso di forti piogge per evitare l’apertura degli scolmatori e i conseguenti divieti di balneazione. "Per ricostituire la spiaggia sarà utilizzato il materiale derivante dal fiume Misa dopo l’alluvione del 2022, materiale che è già stato sottoposto ad analisi ed è risultato utilizzabile", hanno aggiunto dal Castello.