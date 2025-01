Thesocialpost.it - Subacqueo muore dopo un malore durante un’immersione a Calafuria

Undi 55 anni, originario di San Miniato, è deceduto in ospedaleun graveavvenutodavanti alla scogliera di, a sud di Livorno. L'uomo, socio di un diving center di Empoli, si trovava in mare insieme a un amico.essere riemerso, il sub è stato colto da un arresto cardiaco. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori che lo hanno rianimato a lungo. Le sue condizioni, tuttavia, sono apparse subito critiche, rendendo necessario il trasferimento in elisoccorso all'ospedale di Cisanello a Pisa.Nonostante gli ulteriori tentativi di rianimazione effettuati dai sanitari dell'ospedale, l'uomo non ce l'ha fatta. I medici ne hanno constatato il decesso pocol'arrivo.