Rihanna ha pensato a come prendersi cura dei tuoi capelli

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Fenty Hair sarà la nuova linea di prodotti perdestinata a cambiare le regole del gioco. Dopo il successo di Fenty Beauty e Fenty Skin,si prepara a conquistare anche il settore dell’haircare con una gamma di prodotti inclusivi e dall’approccio visionario che da sempre contraddistingue il suo marchio. Li abbiamo visti in anteprima per voi e aspettavamo con molto entusiasmo il lancio ufficiale, avvenuto il 6 gennaio sul sito di Sephora (mentre i prodotti saranno in store a partire dal 17 marzo). «Isono sempre stati una parte molto personale della mia vita - racconta la cantante e imprenditrice -.