Mistermovie.it - Mister Movie | Enrico Ruggeri: “Nella Musica sempre gli stessi nomi”

Leggi su Mistermovie.it

A 70 anni, con una carriera che ha già superato i 50,continua a dimostrare di avere l’entusiasmo e la passione di un giovane. Il cantautore, che ha segnato la storia dellaitaliana con il suo stile inconfondibile, non accenna a fermarsi.Il suo nuovo album, La caverna di Platone, arricchisce una discografia lunga e variegata, e arriva pochi mesi dopo l’autobiografia 40 vite (senza fermarmi mai), pubblicata con La Nave di Teseo, in cuiripercorre le tappe fondamentali della sua carriera. Un viaggiole e personale che conferma il suo continuo desiderio di esplorare nuove sonorità e nuovi orizzonti creativi.Manon si ferma solo alla. È tornato in televisione con Gli occhi del musicista, un programma che gli permette di tornare alla sua vera passione: suonare e dare visibilità a giovani artisti spesso esclusi dai riflettori dei grandi palinsesti televisivi.