Harry Potter ecco chi interpreterà chi nella serie HBO

serie tv HBO Original ispirata alla saga di Harry Potter, che ha fatto innamorare diverse generazioni di adulti e bambini, è finalmente realtà: sono stati svelati i nomi di alcuni attori che faranno parte del cast, e non mancano sorprese.Partiamo dalla più eclatante, ma anche perfettamente in linea con la nuova linea inclusiva che ha visto diverse eroine e principesse Disney cambiare etnia e aspetto nelle nuove trasposizioni: Severus Piton, che al cinema ha avuto il volto di Alan Rickman, sarà interpretato ora dall’attore britannico ma di origini ghanesi Paapa Essiedu. J.K. Rowling sarà produttrice esecutiva della serie Per Albus Silente è stato scelto John Lithgow, mentre Minerva McGranitt avrà il volto di Janet McTeer e il gigante buono Rubeus Hagrid quello di Nick Frost. E se per i tre ruoli principali, quelli di Harry, Hermione e Ron, ancora non ci sono certezze – ma si parla di tre giovani esordienti – tra gli interpreti della serie ci saranno anche Luke Thallon nel ruolo di Quirinius Raptor e Paul Whitehouse in quello di Argus Gazza. Davidemaggio.it - Harry Potter, ecco chi interpreterà chi nella serie HBO Leggi su Davidemaggio.it Latv HBO Original ispirata alla saga di, che ha fatto innamorare diverse generazioni di adulti e bambini, è finalmente realtà: sono stati svelati i nomi di alcuni attori che faranno parte del cast, e non mancano sorprese.Partiamo dalla più eclatante, ma anche perfettamente in linea con la nuova linea inclusiva che ha visto diverse eroine e principesse Disney cambiare etnia e aspetto nelle nuove trasposizioni: Severus Piton, che al cinema ha avuto il volto di Alan Rickman, sarà interpretato ora dall’attore britannico ma di origini ghanesi Paapa Essiedu. J.K. Rowling sarà produttrice esecutiva dellaPer Albus Silente è stato scelto John Lithgow, mentre Minerva McGranitt avrà il volto di Janet McTeer e il gigante buono Rubeus Hagrid quello di Nick Frost. E se per i tre ruoli principali, quelli di, Hermione e Ron, ancora non ci sono certezze – ma si parla di tre giovani esordienti – tra gli interpreti dellaci saranno anche Luke Thallon nel ruolo di Quirinius Raptor e Paul Whitehouse in quello di Argus Gazza.

Potrebbe interessarti anche:

Il libro di Harry Potter che vale più di 2mila euro: ecco quale è

L’intero universo magico creato da J.K. Rowling è oggi valutato, secondo gli esperti, intorno ai 25 miliardi di dollari

Harry Potter, ecco cosa succede se dite Lumos a Siri (un incantesimo!)

Gli assistenti vocali come Siri e Google Assistant possono trasformarti in un mago o una strega con pochi semplici comandi. Gli utenti di iPhone, in particolare, hanno a disposizione incantesimi ...

Mister Movie | Ecco perché il finale di Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 è diverso nei libri: la bacchetta di sambuco

Il finale di Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 ha suscitato un acceso dibattito tra i fan della saga, soprattutto per la rappresentazione della Bacchetta di Sambuco. Nel film, Harry ...