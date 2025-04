Davidemaggio.it - Storie di Sera riparte dal giallo di Cutro

Leggi su Davidemaggio.it

Tornano ledidi Eleonora Daniele. Sta, in secondata su Rai 1 dopo Ulisse, la conduttrice dà il via alla quinta edizione dello spin-off notturno diItaliane. Ancora una volta, al centro della scena, racconti di attualità edivenute dei gialli, con veri e propri focus sui grandi misteri che per anni hanno occupato le prime pagine dei giornali.Nel corso delle varie puntate, non mancheranno da parte della Daniele i vari aggiornamenti sui principali casi cronaca. Inoltre, uno spazio importante sarà dedicato alla battaglia quotidiana al fianco delle donne che chiedono giustizia. Proprio come il caso che verrà affrontato nella prima puntata del nuovo ciclo.IldiEleonora Daniele parlerà infatti deldi, paese in provincia di Crotone, in Calabria, dove il 20 gennaio 1970 sono nati all’ospedale Vecchio due gemellini in piena salute, che la madre non ha mai potuto abbracciare poiché, pochi giorni dopo il parto, qualcuno le ha fatto credere che i suoi figli fossero morti.