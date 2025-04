The Couple seconda puntata nominati e chi ha vinto Manila Nazzaro Su di me un anno di shitstorm

seconda puntata di ‘The Couple - Una vittoria per due’ abbiamo assistito alle prime nomination per l’eliminazione. Lunedì 21 aprile, quindi, avremo i nomi dei primi eliminati nella storia italiana di questo reality game. Le prove Chi ha vinto la puntata di lunedì 14 aprile di The Couple I nominati Manila Nazzaro: “Su di me un anno di shitstorm” Le prove Le coppie hanno dovuto cambiare le gomme di un’auto sul circuito dell’autodromo di Vallelunga. La classifica: Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Irma e Lucia Testa, Danilo e Fabrizio Mileto, Laura Maddaloni e Giorgia Villa, Benedicta e Brigitta Boccoli, Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli. A non partecipare alle prove in diretta durante la puntata perché finiti nelle ultime posizioni sono Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi e Thais Wiggers ed Elena Barolo. Quotidiano.net - The Couple, seconda puntata: nominati e chi ha vinto. Manila Nazzaro: “Su di me un anno di shitstorm” Leggi su Quotidiano.net Nelladi ‘The- Una vittoria per due’ abbiamo assistito alle primeon per l’eliminazione. Lunedì 21 aprile, quindi, avremo i nomi dei primi eliminati nella storia italiana di questo reality game. Le prove Chi haladi lunedì 14 aprile di The: “Su di me undi” Le prove Le coppie hdovuto cambiare le gomme di un’auto sul circuito dell’autodromo di Vallelunga. La classifica:e Stefano Oradei, Irma e Lucia Testa, Danilo e Fabrizio Mileto, Laura Maddaloni e Giorgia Villa, Benedicta e Brigitta Boccoli, Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli. A non partecipare alle prove in diretta durante laperché finiti nelle ultime posizioni sono Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi e Thais Wiggers ed Elena Barolo.

Potrebbe interessarti anche:

The Couple, diretta seconda puntata: le sorelle Boccoli vincono l’immunità

Anticipazioni seconda puntata di lunedì 14 aprile 2025 In diretta su Canale 5, Ilary Blasi conduce la seconda puntata del nuovo reality The Couple – Una Vittoria per Due. Al suo fianco in studio ...

Pagelle The Couple seconda puntata: Spinalbese solita lagna, Irma e Lucia Testa d’acciaio

Le pagelle della seconda puntata di ‘The Couple - Una vittoria per due’, quella andata in onda lunedì 14 aprile, danno conto di una serata nella quale è mancato un po’ di mordente. Non le storie, ma ...

The Couple: le anticipazioni della seconda puntata del reality di Canale 5

The Couple: le anticipazioni della seconda puntata, 14 aprile 2025 Questa sera, lunedì 14 aprile 2025, su Canale 5 va in onda la seconda puntata di The Couple, il nuovo game reality condotto da ...

Pagelle The Couple seconda puntata: Spinalbese solita lagna, Irma e Lucia Testa d’acciaio. Il "momento chiave" della seconda puntata - The Couple - Una vittoria per due Video. The Couple, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla seconda puntata. The Couple: anticipazioni seconda puntata, in onda lunedì 14 aprile!. The Couple, stasera (lunedì 14 aprile) la seconda puntata: è amore tra Spinalbese e Carrisi? Sondaggi, elimina. "The Couple" con Ilary Blasi, stasera la seconda diretta tra sorprese e nomination: ci sarà o no il primo eliminato?. Ne parlano su altre fonti

Secondo quotidiano.net: The Couple, seconda puntata: nominati e chi ha vinto. Manila Nazzaro: “Su di me un anno di shitstorm” - Le coppie di concorrenti nominate, e quindi al televoto, al termine della seconda puntata, ovvero quella di lunedì 14 aprile, di The Couple sono Elena Barolo e Thais Wiggers e Pierangelo Greco e ...

Segnala msn.com: Pagelle The Couple seconda puntata: Spinalbese solita lagna, Irma e Lucia Testa d’acciaio - Nella serata di lunedì 14 aprile del reality game condotto da Ilary Blasi poche emozioni, ma tanti luoghi comuni ...

Riporta libero.it: The Couple, le pagelle: Jasmine Carrisi incompresa (5), Antonino Spinalbese tira in ballo Belen (6), Irma e Lucia Testa coraggiose (8) - Nella puntata del 14 aprile, Irma e Lucia Testa regalano una lezione importante, Spinalbese parla del suo rapporto con Belen Rodriguez e la figlia Luna Marì.