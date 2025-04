Dazi di Trump Ue mette in pausa contromisure a tariffe Usa

pausa fino a 90 giorni nelle contromisure ai Dazi Usa sull'importazione di prodotti in acciaio e alluminio dall'Ue. La pausa è stata annunciata dalla presidente Ursula von der Leyen dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sospeso i Dazi cosiddetti "reciproci" per 90 giorni, . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – La Commissione Europea ha formalizzato lafino a 90 giorni nelleaiUsa sull'importazione di prodotti in acciaio e alluminio dall'Ue. Laè stata annunciata dalla presidente Ursula von der Leyen dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha sospeso icosiddetti "reciproci" per 90 giorni, .

