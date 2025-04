Meret Scudetto Ci crediamo Vedremo se l’Inter farà passi falsi

Meret. Queste le parole del portiere del Napoli che oggi ha mantenuto la porta inviolata. SFIDA – Alex Meret, portiere del Napoli, nel corso della conferenza post-partita al Maradona, ha commentato la vittoria contro l'Empoli prima di parlare della lotta Scudetto contro l'Inter di Simone Inzaghi. Spesso accostato in passato anche all'Inter come sostituto di Sommer, questo il pensiero dell'estremo difensore azzurro: «Contro l'Empoli era una partita da vincere, è una risposta molto importante! Nel primo tempo siamo stati bravi ad andare subito in vantaggio. È una vittoria meritata, che ci teniamo stretta. Obiettivo Scudetto? Assolutamente sì, ci crediamo! Non dobbiamo mollare, bensì dovremo approfittare di eventuali passi falsi dell'Inter, se arriveranno, e cercare di vincere tutte le partite che restano».

