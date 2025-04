Bergamo attivato il Centro per il recupero degli uomini autori di violenza

Bergamo, in via San Martino della Pigrizia 52, il nuovo Centro per gli uomini autori di violenza (Cuav). Ecodibergamo.it - Bergamo, attivato il Centro per il recupero degli uomini autori di violenza Leggi su Ecodibergamo.it IL SERVIZIO. È operativo a, in via San Martino della Pigrizia 52, il nuovoper glidi(Cuav).

Bergamo, attivato il Centro per il recupero degli uomini autori di violenza.

Segnala ecodibergamo.it: Bergamo, attivato il Centro per il recupero degli uomini autori di violenza - IL SERVIZIO. È operativo a Bergamo, in via San Martino della Pigrizia 52, il nuovo Centro per gli uomini autori di violenza (Cuav). Il Centro può proporre percorsi agli uomini che necessitino di un ...

Come scrive bergamo.corriere.it: Bergamo, è attivo il Centro per il recupero degli uomini violenti verso le donne - A cura della psicologia dell’Asst Papa Giovanni XXIII. I percorsi offerti possono rappresentare parte di misure alternative ...