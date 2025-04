San Damiano di Molokai il Santo del 15 Aprile e la Sua Eredità

Damiano di Molokai? San Damiano di Molokai, nato Jozef De Veuster, è conosciuto come il "Santo dei lebbrosi" per il suo instancabile lavoro tra i malati di lebbra sull'isola di Molokai, nelle Hawaii. Nato in Belgio nel 1840, entrò nei Padri dei Sacri Cuori di Gesù e Maria e, dopo la sua ordinazione, fu inviato come missionario nelle Hawaii. La sua missione principale divenne quella di assistere i lebbrosi, che all'epoca erano esiliati a Kalaupapa, un'area remota di Molokai. Il cammino verso la santità La dedizione di Damiano ai malati di lebbra era straordinaria. Non solo provvedeva alle loro necessità spirituali, ma si occupava anche delle loro esigenze fisiche e sociali, costruendo case, scuole e chiese. La sua vita di sacrificio e servizio lo portò a contrarre la lebbra lui stesso, ma continuò il suo lavoro fino alla morte nel 1889.

