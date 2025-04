Fin Che la Barca Va torna in autunno

Barca, solcando le acque del Tevere per raccontare l’Italia su Rai 3, è terminato, ma soltanto per questa stagione. Fin Che la Barca Va, che ha riportato all’impegno quotidiano Piero Chiambretti, tornerà nella prossima annata televisiva.Il programma, in onda dal lunedì al venerdì alle 20:15 tra Blob e Il Cavallo e la Torre, ha confermato il solito Chiambretti in pillole e ben figurato senza strafare in uno slot orario non semplice. La media finale è stata di poco inferiore al milione di spettatori e al 5% di share; numeri che consegnano al conduttore e alla rete una seconda edizione, prevista il prossimo autunno.Piero con la sua ironia e intelligenza suscita sempre riflessioni e pone interrogativi che stimolano il percorso di crescita di ognuno di noi. Ormai è tornato ad appartenere alla grande famiglia Rai, e torneremo presto a salpare insieme. Davidemaggio.it - Fin Che la Barca Va torna in autunno Leggi su Davidemaggio.it Il viaggio a bordo sulla, solcando le acque del Tevere per raccontare l’Italia su Rai 3, è terminato, ma soltanto per questa stagione. Fin Che laVa, che ha riportato all’impegno quotidiano Piero Chiambretti, tornerà nella prossima annata televisiva.Il programma, in onda dal lunedì al venerdì alle 20:15 tra Blob e Il Cavallo e la Torre, ha confermato il solito Chiambretti in pillole e ben figurato senza strafare in uno slot orario non semplice. La media finale è stata di poco inferiore al milione di spettatori e al 5% di share; numeri che consegnano al conduttore e alla rete una seconda edizione, prevista il prossimo.Piero con la sua ironia e intelligenza suscita sempre riflessioni e pone interrogativi che stimolano il percorso di crescita di ognuno di noi. Ormai èto ad appartenere alla grande famiglia Rai, e torneremo presto a salpare insieme.

Potrebbe interessarti anche:

ASCOLTI TV 10 MARZO 2025: BELCANTO (20,2%), GRANDE FRATELLO (16,7%), PARTE FIN CHE LA BARCA VA (4,2%)

ASCOLTI TV 10 MARZO 2025 • Lunedì • Gli ascolti tv di lunedì 10 marzo 2025 con l’elezione di un nuovo finalista al Grande Fratello, la serie tv Belcanto e il debutto di Fin Che La Barca Va. Ecco i ...

Fin che la barca va, da stasera in tv il nuovo programma con Piero Chiambretti : anticipazioni e ospiti

Piero Chiambretti si prepara a salpare su Rai 3 con una nuova e anomala striscia serale intitolata "Finché la barca va". In onda a partire da oggi, lunedì 10 marzo 2025, dalle 20.15, per 25 ...

ASCOLTI TV 10 MARZO 2025: BELCANTO, GRANDE FRATELLO, PARTE FIN CHE LA BARCA VA

ASCOLTI TV 10 MARZO 2025 • Lunedì • Gli ascolti tv di lunedì 10 marzo 2025 con l’elezione di un nuovo finalista al Grande Fratello, la serie tv Belcanto e il debutto di Fin Che La Barca Va. Ecco i ...

RAI 3 - “FIN CHE LA BARCA VA” * «ULTIMO APPUNTAMENTO CON LA GIORNALISTA STEFANIA BATTISTINI, QUESTA SERA ORE 20.15. Da postino a barcarolo: Chiambretti svela Roma dal Tevere: La barca va, se... Remo. Solite interviste di Chiambretti , Fin che la barca va non va sul Tevere. Fin che la barca va, da stasera in tv il nuovo programma di Piero Chiambretti: chi sono gli ospiti. "Fin che la barca va", il ritorno di Piero Chiambretti. Piero Chiambretti: "Le guerre e De Martino, siamo sulla stessa barca". Ne parlano su altre fonti

Come scrive davidemaggio.it: Fin Che la Barca Va torna in autunno - Fin Che la Barca Va avrà una seconda stagione. Il programma di Piero Chiambretti su Rai 3, dal lunedì al venerdì alle 20:15, torna in autunno ...

Nota di ecodelcinema.com: Piero Chiambretti conclude la stagione di “Fin Che la Barca Va” su Rai 3, ma tornerà nel 2026 - "Fin Che la Barca Va", condotto da Piero Chiambretti su Rai 3, chiude la stagione con buoni ascolti e conferma il ritorno per il prossimo autunno, mentre Stefano Massini subentra con "Riserva Indiana" ...

Secondo rai.it: "Fin che la barca va" chiude al 5,2 % di share - Si è conclusa con successo la prima edizione di “Fin che la barca va”, il nuovo format di Piero Chiambretti che, pur collocato in una fascia oraria non semplice su Rai 3, è riuscito a catturare l’atte ...