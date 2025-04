Dazi Trump valuto esenzione temporanea tariffe su auto

Trump ha suggerito che potrebbe temporaneamente esentare l'industria automobilistica dai Dazi che aveva precedentemente imposto al settore, per dare ai costruttori di auto il tempo di riorganizzare le loro catene di approvvigionamento. "Sto valutando qualcosa per aiutare alcune case automobilistiche in questo" ha detto Trump ai giornalisti riuniti nello Studio Ovale. Il presidente ha affermato che i produttori di auto hanno bisogno di tempo per spostare la produzione da Canada, Messico e altri paesi. "Produrranno qui, ma serve un po' di tempo", ha spiegato. Matt Blunt, presidente dell'American automotive Policy Council, un'associazione che rappresenta Ford, General Motors e Stellantis, ha detto che il gruppo condivide gli obiettivi di Trump di aumentare la produzione interna.

