Le trame de Il Turco

EP. 1
Incastrato per la morte dei suoi uomini in battaglia, il turco Hasan Balaban fugge per dimostrare la sua innocenza e, ferito, finisce per essere aiutato da Gloria, una donna che ha la fama di essere una strega. Gloria gli cura le ferite e spera che lui se ne vada, ma Balaban non la pensa allo stesso modo. Soprattutto quando scopre che gli uomini che lo stanno cercando potrebbero essere a servizio dello stesso uomo che lo ha incastrato a suo tempo, il fratello Mete. Ovvero Marco Benedetti di Vicenza, nuovo signore e padrone del villaggio di Gloria.

EP. 2
Marco ottiene il cavalierato e sempre piu' potere per dare la caccia a Balaban. Gran parte del villaggio ritiene Gloria una strega. Gli abitanti le impediscono di seppellire nel cimitero del borgo il figlio Topo ucciso dai soldati di Marco.

EP. 1 Incastrato per la morte dei suoi uomini in battaglia, il turco Hasan Balaban fugge per dimostrare la sua innocenza e, ferito, finisce per essere aiutato da Gloria, una donna che ha la fama ...

