Inter Bayern Marianella Non sarà facile

Bayern insidioso, ma l'Inter può farcela. Bello che i tifosi mi ricordino sempre la finale di Madrid", così Massimo Marianella, giornalista di Sky Sport, sulla partita di ritorno dei quarti di Champions. Il telecronista romano si è espresso sull'Inter e sulle possibilità dei nerazzurri di battere i bavaresi. Per Marinella, la banda di Inzaghi ha tutte le carte in regola per ottenere la qualificazione alle semifinali di Champions, eliminando un Bayern Monaco rimaneggiato che ha già battuto 2-1 nel match d'andata.Secondo Marianella: "Questo è un Bayern meno forte dell'Inter, anche a causa degli infortuni, ma resta insidioso. L'Inter, comunque, è forte a sufficienza per gestire la rabbia, la voglia e la storia dei tedeschi. Non sarà facile, ma penso che la squadra di Inzaghi ce la possa fare".

