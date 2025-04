Liberoquotidiano.it - Le ultime ore del Titanic: il relitto come scena del crimine

A più di un secolo dal suo affondamento, ilcontinua a parlare. Lo fa dal fondo dell'Oceano Atlantico, a circa 3.800 metri di profondità, grazie a una spettacolare operazione di ricostruzione digitale in 3D che ha consentito di mappare integralmente ilper la prima volta nella storia. La scansione, frutto di oltre 700.000 fotografie e milioni di misurazioni radar e laser, è stata condotta nel 2022 dalla società britannica Magellan e ora diventa protagonista del documentario di National Geographic: The Digital Resurrection, disponibile dall'11 aprile. Finora, ogni esplorazione si era limitata a scorci frammentari, ostacolata dall'oscurità e dalla torbidità delle acque abissali. Oggi, invece, grazie a due robot sommergibili, il sito del disastro può essere osservato in modo continuo e coerente,unadelpreservata nella memoria digitale.