Roma e Lazio basta derby serali e divieto alle trasferte dei tifosi fino alla fine della stagione

Stop, a tempo indeterminato, ai derby in notturna allo Stadio Olimpico. E sanzioni molto severe per le due tifoserie di Lazio e Roma. Quanto accaduto nella Capitale domenica pomeriggio, a poche.

La Roma crolla a Bilbao e saluta l'Europa League. Alla Lazio basta un pari per volare ai quarti

La squadra di Ranieri, in dieci dal primo tempo, perde 3-1 contro l'Atletic Bilbao sotto i colpi di Nico Williams. I biancocelesti ai quarti grazie all'1-1 contro il Viktoria Plzan

Risultati Europa League, alla Lazio basta un pareggio per andare ai quarti: Roma eliminata! Il resoconto e cosa cambia nel ranking UEFA

di Redazione JuventusNews24Risultati Europa League, il resoconto delle sfide delle 18:45 tra Athletic Bilbao-Roma e Lazio-Plzen: tutti i dettagli La Roma e la Lazio si qualificano ai quarti: dopo ...

Alla Lazio non basta il pari col Torino per sorpassare la Roma

Le speranze di tornare in zona Champions erano poche, ma che almeno l’incontro col Torino potesse servire alla Lazio per tornare sopra la Roma era l’auspicio di tutti i tifosi biancocelesti, che ora ...

Soulé rialza la Roma, Romagnoli non basta alla Lazio: il derby finisce pari. IL PUNTO DELLA DOMENICA - Il derby U17 termina in parità, alla 15 non basta la prestazione. Roma e Lazio nella storia del calcio: ecco alcune curiosità divertenti sul derby e oltre. VIDEO - Alla Roma Primavera basta un gol di Cama: Lazio ko, il derby è nostro. Primavera 1: Cama decide il derby tra Roma e Lazio. La Roma fa due su due: Lazio battuta nel derby, spicca Proietti Panatta. Ne parlano su altre fonti

