C’è tutto un mondo nuovo claim per la promozione del Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia: più che una regione, un mondo da scoprire. "C'è tutto un mondo" è infatti il nuovo claim in uscita oggi che accompagnerà per i prossimi mesi la promozione del Friuli Venezia Giulia in Italia e all'estero, attraverso un'importante campagna stampa e digital. E lo stesso messaggio sarà protagonista anche di un nuovo capitolo dello spot lanciato lo scorso anno e che andrà in onda tra qualche giorno sulle principali testate nazionali, in cui la famiglia alle prese con la scelta della meta delle vacanze arriverà finalmente in Friuli Venezia Giulia.IL nuovo claim: VALORIZZARE UNICITA' E BELLEZZE DEL FVGBellezza, unicità, un'offerta variegata e adatta a soddisfare le esigenze di diverse tipologie di pubblico, con un'attenzione particolare alle famiglie. Partono da qui il nuovo concept di comunicazione, il nuovo claim e la nuova veste grafica che il Friuli Venezia Giulia, con PromoTurismoFVG, ha scelto per raccontarsi e presentarsi al pubblico a partire da questa primavera.

