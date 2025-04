Screenworld.it - Jujutsu Kaisen: le edizioni speciali per l’uscita del volume finale

Il momento più atteso sta per arrivare: ildiè pronto a lasciare a bocca aperta tutti i lettori! Per l’occasione, Panini Comics ha pensato a una selezione di volumi edche accompagnerà i fan, da giugno a novembre, in una vera e propria road to the end ricca di colpi di scena. I quattro volumi, dal numero 27 al 30, che segneranno la conclusione della saga saranno disponibili sia in edizione regular che in esclusivevariant (per tutte leè consigliabile che i lettori effettuino l’ordine presso la fumetteria di fiducia entro il 30 aprile per assicurarsi la disponibilità dei volumi).Si parte con– Sorcery Fight 27. Sukuna è inarrestabile: per fermare il rivale Kashimo esegue una tecnica di devastante potenza, ma il prezzo da pagare è molto alto.