Inter-news.it - Politano: «Pensiamo a noi stessi, poi vedremo cosa farà l’Inter»

Leggi su Inter-news.it

In collegamento con Dazn, Matteoha parlato della lotta scudetto controe dei prossimi impegni del Napoli di Antonio Conte. SOGNI – Matteo, centrocampista del Napoli, in collegamento con DAZN al termine della vittoria contro l’Empoli, ha parlato così della lotta scudetto contro, ex squadra: «Dobbiamo pensare a noi, siamo forti e dobbiamo continuare con questo atteggiamento e questo tipo di gioco. Mancano ancora sei partite,a noie poi. Sogniamo certo, maalla prossima partita. Dobbiamo fare i tre punti sabato. Saranno sei finali, sei battaglie.. I nuovi arrivati lo vedono da soli, sentono il calore dei nostri tifosi». Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «a noi, poi»)© Inter-News.