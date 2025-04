The Couple la coppia vincitrice della seconda puntata è Brigitta e Benedicta Boccoli Video Mediaset

della seconda puntata di The Couple – Una vittoria per due? La coppia vincitrice è stata quella formata da Brigitta e Benedicta Boccoli.Qual è la coppia vincitrice della seconda puntata di The Couple?Durante la seconda puntata di The Couple le coppie di concorrenti si sono sfidati in prove di abilità e cultura generale. Alla fina a spuntarla per la prova finale sono: Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Laura Maddaloni e Giorgia Villa, Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli e le sorelle Boccoli, Brigitta e Benedicta Boccoli.La prova finale ha visto trionfare come coppia vincitrice di puntata quella formata dalle sorelle Boccoli, Brigitta e Benedicta Boccoli. La coppia è immune alle nomination della puntata che per la prima volta coinvolgeranno il pubblico con il primo televoto. Superguidatv.it - The Couple, la coppia vincitrice della seconda puntata è Brigitta e Benedicta Boccoli | Video Mediaset Leggi su Superguidatv.it Chi è stato il vincitoredi The– Una vittoria per due? Laè stata quella formata da.Qual è ladi The?Durante ladi Thele coppie di concorrenti si sono sfidati in prove di abilità e cultura generale. Alla fina a spuntarla per la prova finale sono: Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Laura Maddaloni e Giorgia Villa, Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli e le sorelle.La prova finale ha visto trionfare comediquella formata dalle sorelle. Laè immune alle nominationche per la prima volta coinvolgeranno il pubblico con il primo televoto.

Potrebbe interessarti anche:

“Dimmelo in faccia”: The Couple, la scoperta e l’affondo: coppia smascherata

Nella Casa di The Couple, il clima si fa sempre più teso e le dinamiche tra i concorrenti cominciano a mostrare il volto delle prime vere strategie. È bastato un momento sul tapis roulant per ...

The Couple, chi è la coppia nominata della prima puntata

Andiamo a scoprire chi è la coppia nominata della prima puntata di The Couple: cosa è accaduto durante le nomination L'articolo The Couple, chi è la coppia nominata della prima puntata proviene da ...

The Couple, i concorrenti contattati: c’è anche una coppia di Uomini e Donne

Fra meno di un mese Ilary Blasi tornerà su Canale 5 con The Couple, il reality che seguirà la formula del Gran Hermano Duo spagnolo. La trasmissione andrà in onda dal 7 aprile e si svolgerà ...