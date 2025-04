The Couple diretta seconda puntata le sorelle Boccoli vincono l’immunità

seconda puntata di lunedì 14 aprile 2025In diretta su Canale 5, Ilary Blasi conduce la seconda puntata del nuovo reality The Couple – Una Vittoria per Due. Al suo fianco in studio gli opinionisti Luca Tommassini e Francesca Barra.Il sogno di vincere il milione di euro in palio è stato protagonista di questa prima settimana. I concorrenti, nel corso dei primi giorni trascorsi insieme, hanno iniziato a 'studiarsi' e a mettere a punto strategie di gioco. Le coppie formate durante la prima puntata – Antonino e Andrea, Giorgia e Laura – hanno legato fin da subito e sembrano andare molto d'accordo. Parallelamente, però, sono nate le prime incomprensioni e la tensione del gioco comincia a salire.Durante la puntata, tutti i concorrenti dovranno affrontare diverse sfide. Solo la coppia vincitrice otterrà come premio la possibilità di sfilare una o più chiavi agli avversari – aumentando così le proprie chance di trovare quella giusta per aprire la cassaforte contenente il milione – e guadagnare l'immunità dalle nomination.

