Mickey Rourke espulso dal GF Vip UK per omofobia

Mickey Rourke nella casa del Celebrity Big Brother UK è durata a malapena sei giorni. Tra i concorrenti della ventiquattresima edizione, l’attore americano è stato infatti espulso dal reality dopo una serie di polemiche che hanno caratterizzato la sua partecipazione fin dal primo giorno in cui ha messo piede nella casa.Oltre che per l’utilizzo di un linguaggio offensivo, Rourke si è reso protagonista di un momento che ha indignato la maggior parte dei telespettatori. Tutto è partito durante una chiacchierata con JoJo Siwa, cantante e ballerina dichiaratamente queer. A un certo punto della conversazione, Rourke ha chiesto alla donna sia se fosse fidanzata, sia se le piacessero “i ragazzi o le ragazze”. Data la domanda, Siwa ha fatto sapere all’attore di avere una compagna non binaria. Davidemaggio.it - Mickey Rourke espulso dal GF Vip UK per omofobia Leggi su Davidemaggio.it Altro che 9 settimane e 1/2: l’esperienza dinella casa del Celebrity Big Brother UK è durata a malapena sei giorni. Tra i concorrenti della ventiquattresima edizione, l’attore americano è stato infattidal reality dopo una serie di polemiche che hanno caratterizzato la sua partecipazione fin dal primo giorno in cui ha messo piede nella casa.Oltre che per l’utilizzo di un linguaggio offensivo,si è reso protagonista di un momento che ha indignato la maggior parte dei telespettatori. Tutto è partito durante una chiacchierata con JoJo Siwa, cantante e ballerina dichiaratamente queer. A un certo punto della conversazione,ha chiesto alla donna sia se fosse fidanzata, sia se le piacessero “i ragazzi o le ragazze”. Data la domanda, Siwa ha fatto sapere all’attore di avere una compagna non binaria.

