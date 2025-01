Piperspettacoloitaliano.it - Luciano Paron e Mirko Sartor in un Passo dal Cielo 8 ? Che fine hanno fatto Giorgio Marchesi e Alessandro Bedetti

sono stati protagonisti della settima stagione di Undal. Interpretati da, i due personaggiconquistato la scena della serie tv. In molti si sono chiesti cheabbiano. Ecco come è finita per loro.in Undal8, l’addio dell’attoreè un personaggio della serie televisiva “Undal”. Interpretato daè un uomo ricco e potente che diventa una figura centrale della serie. Ha una relazione complicata con suo figlio,, ed è coinvolto in vari eventi drammatici durante lo spettacolo. Nathan ha cercato in ogni modo di contrastarlo, maè forte e protetto dall’ambiente circostante., legato anche con il fratellastro Nathan, è diviso su quale famiglia scegliere.