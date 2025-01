Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2025 in DIRETTA: buon pettorale per Paris, meno per Casse

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DI CORTINA DALLE 11.00I PETTORALI DI PARTENZAgiorno e benvenuti alladellalibera di, valevole per la Coppa del Mondo 2024-maschile di sci. E’ il momento più atteso sulla celebre pista “Lauberhorn”, dove prosegue la tradizionale tappa svizzera di metà gennaio del circuito iridato che ha visto ieri il SuperG vinto dal padrone di casa Von Allmen, oggi lalibera e domani, domenica 19 gennaio, lo slalomGli specialisti della velocità si danno battaglia, dopo lo spettacolo del SuperG di ieri, in uno scenario straordinario ai piedi del ghiacciaio dello Jungfrau. La Lauberhorn ospita una due giorni tutta dedicata allo spettacolo. Un appuntamento attesissimo anche dai colori azzurri e soprattutto da Mattia, protagonista assoluto in prova e sesto ieri in SuperG, che vuole confermarsi al vertice delle specialità veloci dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle prime gare della stagione, in particolare il successo nel SuperG di Val Gardena e il quarto posto sulla Stelvio di Bormio.