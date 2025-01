Oasport.it - LIVE Paolini-Svitolina 6-2 4-6 0-6, Australian Open 2025 in DIRETTA: crollo verticale dell’azzurra

0-6 GAME, SET AND MATCH! Altra accelerazione straordinaria con il rovescio per la nativa di Odessa. Si chiude qui l'incontro con il punteggio di 2-6 6-4 6-0 in favore dell'ucraina.V-40 Prima vincente per l'ucraina, match point.40-40 Annulla la palla break con il servizio di.40-V Gioca a tutto braccio, a segno con lo schiaffo al volo di dritto.40-40 Aggredisce la risposta, ma successivamente arriva un errore ingenuo con il dritto. L'azzurra non è più in campo.30-40 Esagera con il rovescio, palla break per