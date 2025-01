Oasport.it - LIVE Musetti-Shelton 3-6, 6-3, 4-6, 3-4, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’azzurro recupera il break

Leggi su Oasport.it

3-4 Gioco: uno-due per l'americano che sfrutta bene la prima e chiude con il dritto.40-0 Prima ad uscire vincente.30-0 Gran dritto dal centro diche pizzica la riga con il gancio.15-0 Prima vincente dell'americano che sfrutta immediatamente le palle nuove.sembra aver accusato il contro-improvviso di. Vedremo se l'italiano riuscirà a cavalcare l'onda dell'entusiasmo.3-3 Gioco: punto diretto con il servizio per l'italiano.40-0 Altro punto rapido del.30-0 Si impenna il back diche atterra in corridoio.