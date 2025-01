Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Ruhpolding 2025 in DIRETTA: vittoria a sorpresa della Germania, debacle Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.32 L’taglia ora il traguardo in tredicesima posizione a 3:59.0 dalla testa.15.31per la formazione tedesca che nonostante le assenze di Tannheimer e Voigt conquista il secondo successo stagionale in questo format. A trascinare laè stata Franziska Preuss con due poligoni sensazionali davanti al proprio pubblico.15.29 Quarto posto per la Svizzera, quinta Elvira Oeberg.15.28 Seconda posizione per la Norvegia con un grande ultimo giro di Femsteinevik. Chiude il podio la Francia.15.27PER LA!! Preuss raccoglie una bandiera dal pubblico e dà il via alla festa tedesca.15.27 Baserga si difende dal rientro di E.Oeberg ed ipoteca il quarto posto.15.26 Ai 23.4 km Femsteinevik ha 4.7? di vantaggio su Simon.