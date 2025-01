Ilfattoquotidiano.it - L’Isee iniquo di Meloni: chi ha 50mila euro in Btp potrà dire di essere “in difficoltà” e spalmare su 10 anni i debiti col fisco

Problema: come evitare di pagare subito una maxi cartella esattoriale e ottenere invece di poterla “” su 120 comode rate mensili? Soluzione: compraredi Btp, chiedere la certificazione del– che grazie a quell’investimento sarà più basso rispetto a quello di un contribuente con lo stesso reddito e patrimonio investito in azioni o obbligazioni private – e dichiararsi di conseguenza in condizione di “economico finanziaria“. A quel punto siottenere dall’Agenzia della riscossione l’agognata rateizzazione decennale. È il risultato del combinato disposto tra due provvedimenti del governo: la discussa esclusione dei buoni del Tesoro dal calcolo dell’indicatore della situazione economica, prevista dalla legge di Bilancio 2024 e ora in fase di attuazione, e la riforma della riscossione firmata dal viceministro all’Economia Maurizio Leo, in base alla quale da quest’anno il numero massimo di rate mensili concesse dalsale in via ordinaria dalle attuali 72 fino a 120 nel caso iltto interessato sia “impossibilitato” a saldare tutto il dovuto.