Il ritratto dei Capitanipresto sarà, negli uffici pubblici, nei quartieri militari esedi delle segreterie di Stato. Ha passato l’esame del Consiglio grande e generale l’Istanza d’Arengo che chiede di esporre l’immagine dei capi di Stato. Proprio come in Italia. Il via libera è arrivato dopo un lungo dibattito con 19 voti favorevoli, 10 contrari e 4 astenuti. Il primo a prendere la parola è il segretario di Stato agli Interni, Andrea Belluzzi. Che precisa come "in molti Stati l’esposizione delladel capo dello Stato è regolata da norme specifiche. I luoghi in cui potrebbe essere esposta potrebbero essere 150 o 200, ma c’è una difficoltà peculiare, la frequenza relativa ai passaggi di consegne dell’Eccellentissima Reggenza". Peché ogni sei mesi (tanto resta in caria la coppa reggenziale del Titano) quellegrafie andrebbero sostituite.