Juventus Women ufficiale il rinnovo di Capelletti | i dettagli del nuovo accordo e il comunicato del club

Una bella notizia in casa bianconera: Alessia Capelletti e la Juventus Women rafforzano il loro legame. È ufficiale infatti il rinnovo del contratto fino al 2028 a confermare l'immediato ambientamento nel club della giocatrice approdata a Torino la scorsa estate. Nata a Cremona, la classe 1998 ha difesa nei suoi primi anni di carriera le porte di Empoli e Parma: nel 2022 ha registrato il numero più alto di parate nella massima serie ed è stata premiata dall'Apport (Associazione Italiana Allenatori dei Portieri) come miglior estremo difensore Under 23 della stagione 2021/22.