Il calcio è facile, il calcio è difficile

Che peccato! Adesso che mi ero convinto che ilfosse realmente uno sport complicato, è arrivato il nuovo allenatore del Milan Sérgio Conceição a mettermi in confusione. “Il” ha detto. Ma dove l’ho sentita questa frase? Ah sì, l’ha pronunciata Massimiliano Allegri, il reietto Allegri, successivamente bacchettato un po’ da tutti, compreso il ct Spalletti, secondo il quale ilnon sarebbe affatto. Da lontano, in Francia, c’è un teorico delcomplesso che osserva in silenzio il dibattito sulsvolgendo da par suo un buon lavoro a Marsiglia. Nel frattempo, Ranieri, un signore ormai al di là di ogni etichetta, tornando alla Roma, ha rimesso lentamente le cose a posto con provvedimenti normali, tipo mettere in campo i giocatori migliori, nei ruoli giusti, in momenti azzeccati, tornando così a vincere qualche partita.