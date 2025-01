Iodonna.it - Il boss rubapalloni, la cioccolatadella professoressa e altre storie da Ostia

Leggi su Iodonna.it

«Mia madre posò il vassoio con lo spezzatino con i piselli sul carrello e sedendosi cominciò a raccontare. A raccontare come solo lei sapeva fare, con una voce chiara e forte che aveva allenato per anni facendo ladi italiano e storia alle scuole medie». Libri da leggere: la top 5 del 21° secolo per il New York Times. Al primo posto? Un romanzo italiano X Leggi anche › Il Giappone si racconta, in 20 libri «Mamma sapeva usare parole giuste e delicate che poi illuminava con la luce dei suoi occhini neri.