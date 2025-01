Anteprima24.it - Forza Italia, Martusciello annuncia la prima candidatura alle Regionali in Campania

Tempo di lettura: < 1 minuto“Annalisa Spera, presidente dell’associazione “Radici e Valori”, sarà candidataprossime elezioniinpernella provincia di Salerno”.L’annuncio è stato dato dal segretario regionale di, Fulvio, durante una conferenza stampa molto partecipata tenutasi oggi a Battipaglia.“A Salerno, come nelle altre province, abbiamo più candidati che posti disponibili, ma Annalisa Spera rappresenta un valore aggiunto per il nostro schieramento”, ha affermato. “È espressione di quel mondo associativo che regge questo paese. Con la suarafforziamo un’area di centro che sarà determinante per la vittoria delle elezioni”.Ladi Spera mira a valorizzare il radicamento disul territorio e il legame con il tessuto associativo, considerato da“fondamentale per affrontare le prossime sfide elettorali”.