Calciomercato.it - Esonero prima del match decisivo, UFFICIALE: scelto il nuovo allenatore

Leggi su Calciomercato.it

La società a sorpresa ha comunicato il cambio in panchina propriodella partita fondamentale: nominato untecnicoIlè di quelli da dentro o fuori, la necessità di vincere è impellente classifica alla mano. Non ci sono altri risultati possibili se si vogliono tenere vive le speranze di conservare la categoria.delil(LaPresse) – Calciomercato.itLa società ha peròun modo strano per vivere la vigilia di una partita decisiva: il cambio diè arrivato, infatti, a 24 ore dal fischio d’inizio. Ha del clamoroso quanto accaduto all’Union Clodiense, formazione che occupa l’ultimo posto in classifica nel Girone A della Serie C. Appena una vittoria in campionato, risalente alla seconda giornata, contro la Triestina, poi otto pareggi e tredici sconfitte.