Ilfattoquotidiano.it - Dorme a in classe: “Vedo papà con un coltello in mano”. Le “allucinazioni” della 13enne di Torino che hanno fatto arrestare suo padre

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La testimonianza di una tredicenne di, colta da un malore a scuola, ha dato il via a un’indagine per maltrattamenti in famiglia che ha portato all’arresto del. La vicenda, emersa nelle cronache de La Stampa, ha avuto inizio lo scorso maggio, quando la giovane, dopo essersi accasciata sul banco, è stata accompagnata in un ambulatorio di psicologia scolastica. Durante l’incontro con gli operatori, la ragazza ha raccontato di soffrire di, spiegando di vedere ilaggirarsi per la casa con unin.Le paroleminorennespinto gli investigatori a intervenire. La madre, sentita dai carabinieri, ha confermato il raccontofiglia, denunciando le vessazioni psicologiche subite dal marito, che l’aveva minacciata di morte quando le aveva comunicato l’intenzione di separarsi.