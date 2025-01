Deve scontare una pena di due anni per il furto in un bar | arrestato

Leggi su Corrieretoscano.it

MASSA – I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Massa, in collaborazione con i colleghi del nucleo investigativo, hanno rintracciato e tratto in arresto un 47enne italiano, residente ad Aulla, già conosciuto per reati contro il patrimonio e da una recente condanna.Dovràunadi 2per il reato diaggravato commesso a Podenzana nel 2017, in ottemperanza alla revoca del decreto di sospensione dell’ordine di carcerazione e ripristino del medesimo emesso dall’ufficio esecuzionili del tribunale di Massa.L’uomo, in concorso con altra persona, la notte del 20 dicembre 2017 si era introdotto nel bar tabacchi Dal Centurione di Podenzana asportando il contante dalla cassa, una ventina di biglietti della lotteria Italia e oltre 50 gratta e vinci.I controlli straordinari dei carabinieri non si fermeranno ma continueranno per prevenire il reiterarsi dei reati predatori che incidono particolarmente e negativamente sulla percezione di sicurezza da parte della popolazione.