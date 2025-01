Amica.it - Dalla gonna romantica al portarlo come una sciarpa, ecco le idee outfit per rivitalizzarlo

Se c’è un capo che senza dubbio non manca in nessun armadio femminile (e probabilmente anche maschile) è un maglioncino nero. Ovvero il pezzo più basico e passepartout del guardaroba invernale, quello che tutte comprano e che tutte indossano spesso. La maggior parte delle volte, però, con poca fantasia. Ed è proprio questo che lo rende un item poco valorizzato. Sono tanti infatti i modi in cui è possibile indossarlo e che non comprendono il solito abbinamento con un pantalone sartoriale o un paio di jeans. Molti dei quali assolutamente in linea con le tendenze di stagione. Giocare con lo styling per rendere protagonista questo top di maglia total black è più stimolante di quanto si pensi.