Ilfattoquotidiano.it - Confartigianato, con i dazi di Trump a rischio 11 miliardi di made in Italy. Lombardia e Milano le più colpite

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Fanno paura iche potrebbero essere imposti dagli Stati Uniti se Donalddovesse fare ciò che ha promesso in campagna elettorale. Venerdì il Fondo monetario internazionale ha segnalato le possibili ricadute negative sulla crescita globale, Banca d’Italia si è concentrata sulle conseguenze per l’industria italiana. Oggi a fare i conti è. “L’Italia sarebbe tra i paesi più colpiti dall’applicazione diUsa sui prodotti europei” avverte l’associazione. Un rapporto dell’ ufficio studi dell’associazione, calcola che il calo in valore dell’export italiano potrebbe superare gli 11, arrivando fino al -16,8% rispetto ai 66,4dell’attuale livello delle nostre esportazioni negli Stati Uniti.La quota di fatturato esportato dalle società industriali è rimasta negli ultimi dieci anni sempre costante al 39%.