Ilrestodelcarlino.it - Arriva la conferma dal ministero. Vertenza Beko, incontro il 29 gennaio

La questionetornerà sul tavolo deldelle Imprese e del Made in Italy il prossimo 29ta, dunque, l’indiscrezione anticipata in settimana dal Carlino. La data è stata annunciata proprio ieri al sindaco comunanzese Domenico Sacconi, che ovviamente prenderà parte al vertice. Sarà presente, a Roma, anche il governatore Francesco Acquaroli, che in queste ore ha avuto uncon il ministro Adolfo Urso e il sottosegretario Fausta Bergamotto. "Voglio ringraziare il ministro e il Governo – ha commentato Acquaroli -, che continuano a tenere alta l’attenzione verso la tutela delle imprese italiane, dei livelli produttivi e occupazionali nel settore della manifattura". A più di due mesi, ormai, dalla decisione della multinazionale di chiudere, tra gli altri, lo stabilimento di Comunanza a fine 2025 lasciando senza lavoro oltre 300 operai, si tornerà a dialogare.