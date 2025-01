Dilei.it - Uomini e Donne, il ritorno di Giorgio Manetti: Tina tronista e gli accordi “tra Gemma e redazione”

è tornato a battere un colpo. Il nome dell’indimenticabile Gabbiano del Trono Over diè tornato in auge in questi giorni dopo che è stata annunciata la nuovaCipollari. I due sono da tempo grandi amici ma c’è chi ci ha sempre visto qualcosa di più nel loro rapporto e non ha escluso un futuro corteggiamento del toscano. Quest’ultimo ha voluto fare chiarezza sulla vicenda svelando anche alcuni retroscena sul suo legame conGalgani, che qualche anno fa ha fatto sognare tutti i telespettatori del dating show di Maria De Filippi.corteggiatore diCipollari?ha lasciatoda tempo ma qualcuno ha ipotizzato un suonel programma ora cheCipollari è diventata la nuova