Un libro ne indaga le ragioni profonde. Dalla genetica alla cultura patriarcale, alla nuova struttura familiare in cui domina lui: il figlio

Filippo Turetta e Alessandro Impagnatiello, Christian Sodano e Giovanni Padovani. Conosciamo i loro nomi e, nel dettaglio, come hanno ucciso. Sono mostri? E come si riconoscerebbe un mostro? Come si può crescere in casa ogni giorno un femminicida e non accorgersene? La violenza sulle donne è davvero, nel 2025, tutta colpa del patriarcato? Parte da qui, Federica Benassi, in L’educazione dei maschi: dagli interrogativi su cui ciascuno di noi si arrovella, e in particolare chi ha dei figli, per le responsabilità che ha nei confronti dei potenziali mostri di domani. Per trovare delle risposte, l’autrice, che è counselor sistemico-e ha una grande esperienza negli asili nido (ha aperto il primo, a Bologna, nel 1995),le cause genetiche ed etologiche ma anche quelle storiche eli.