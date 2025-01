Quotidiano.net - Trump chiama Xi: “Abbiamo parlato di commercio, di Fentanyl, TikTok e della pace in Medio Oriente e in Ucraina”

Roma, 17 gennaio 2025 -e Xi hannoal telefono di temi caldi tra i due Paesi. "E' stato colloquio molto buono sia per la Cina che per gli Usa, mi aspetto che risolveremo molti problemi insieme ed inizieremo immediatamente". Il presidente eletto degli Stati Uniti lo ha reso noto sul social Truth.: "Renderemo il mondo un posto più pacifico”e il leader cinese Xi Jinping hanno discusso "su come bilanciare il, die molti altri argomenti". Il nuovo numero uno di Washington, che non è mai stato tenero con la Cina su temi come l'economia e la sicurezza, ha assicurato che "io e il presidente faremo tutto il possibile per rendere il mondo un posto più pacifico e sicuro". I due leader mondiali hannoanche del conflitto ucraino ecrisi israelo-palestinese, fa sapere la tv di Stato cinese.