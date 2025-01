Lettera43.it - TikTok, la Corte Suprema conferma il bando negli Usa: Biden si sfila, deciderà Trump

Ladegli Stati Uniti ha respinto il ricorso presentato da Bytedance, la casa madre di, eto, quindi, la legge con cui la piattaforma social cinese è stata bandita in tutto il territorio. Da domenica 19 gennaio la norma entrerà in vigore e la popolare app non potrà più essere utilizzata. A meno che non intervenga direttamente il nuovo presidente degli Stati Uniti Donald. Joe, leader uscente, si è defilato e la vicenda passerà interamente nelle mani del tycoon. Non a casoha invitato alla cerimonia del 20 gennaio, giorno del suo insediamento alla Casa Bianca, anche il ceo diSou Zi Chew.potrebbe emettere un ordine esecutivoLo stesso presidente eletto ha spiegato sul suo social, Truth, di averne parlato anche con Xi Jinping.ha più volte chiesto di fermare l’iter nonostante in passato lui stesso abbia chiesto il divieto per