Tik Tok chiude negli USA | ecco cosa accadrà agli utenti italiani

Il popolare social cinese prepara are le sue attivitàStati Uniti dal 19 gennaio prossimo quando scatterà il divieto ordinato dal Congresso e dalla Casa BiancaLa Corte Suprema americana ha conferma la legge che vieta TikTokStati Uniti da domenica prossima 19 gennaio, respingendo il ricorso della società che aveva chiesto di abolire la norma nel nome della libertà di espressione. Ora la palla torna alla Casa Bianca per la ratifica definitiva lasciando la decisione nelle mani di Donald Trump che sta per insediarsi come presidente degli Stati Uniti.Tik TokUSA:– Cityrumors.itultimi mesi, i legislatori di Stati Uniti, Europa e Canada hanno intensificato gli sforzi per limitare l’accesso a TikTok, la popolarissima app di video in formato breve di proprietà della società cinese ByteDance, citando minacce alla sicurezza.