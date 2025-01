Lettera43.it - Tajani agli italiani in Germania: «Non votate Afd, non hanno simpatia per noi»

Antonio, a margine dell’incontro del Partito Popolare Europeo a Berlino, ha ribadito la sua distanza dall’ultradestra tedesca. «Spero che nessun italiano voti per Afd in. Anche perché nonper l’Italia», ha dichiarato il ministro degli Esteri, rispondendo alle domande sulla possibilità di collaborazioni con Alternative für Deutschland. Ha sottolineato la sua estraneità «alla loro ideologia, sono distante anni».: «Forza Italia sostiene la presidenza di Weber, deve rimanere alla guida del partito»Il vicepremier ha inoltre richiamato l’alleanza storica tra la Cdu e i partiti cristiani, definendola cruciale per rafforzare gli stati e i governi, e ha espresso l’intenzione di invitare gliresidenti ina votare per la Cdu e la Csu.ha poi annunciato la sua candidatura alla vicepresidenza del Ppe e confermato il sostegno di Forza Italia alla presidenza di Manfred Weber: «Noi voteremo per lui, siamo convinti che debba rimanere lui alla guida del partito nei prossimi anni».