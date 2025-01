Iodonna.it - Suni Williams sarebbe dovuta rimanere sulla Stazione spaziale solo una settimana. Dopo 7 mesi è ancora lì

Ci sono avventure che iniziano con obiettivi chiari e finiscono per trasformarsi in prove di resilienza. È il caso della missione della NASA che vede protagonisti l’astronautae il collega Butch Wilmore. Partiti lo scorso giugno a bordo della capsula Starliner della Boeing, avrebbero dovuto trascorrere unaInternazionale (Iss). Ma i problemi tecnici del veicolo hanno prolungato il loro soggiorno, trasformando una breve missione in un’odissea che durerà almeno dieci. Vita da astronauta guarda le foto La passeggiatadell’astronauta, astronauta veterana con numerose passeggiate spaziali all’attivo, ha affrontato una nuova uscita all’esterno della Iss, la prima da quando è rimasta bloccata.