Stefano scomparso nel nulla vent’anni fa | l’incredibile scoperta della madre solo ora

Dopodi ricerche, unadi 87 anni di Rimini ha finalmente riabbracciato il figlio, quando le speranze sembravano ormai svanite. All’inizio di gennaio, ha ritrovatoZini, che ora ha 50 anni e che non vedeva dai suoi 30. L’incontro, però, è stato agrodolce: il figlio ha manifestato la sua volontà di non tornare a casa, affermando che quella che vive è la sua vita. La signora Maria, da tempo residente a Rimini, ha appreso chesi trovava a Conegliano, in Veneto, dove si era trasferito.Leggi anche: Ibernare il corpo dopo la morte, arriva il primo laboratorio in Europa: quanto costa e come funzionaLa denuncia di scomparsa era stata sportanel 2022, e i dettagli del 50enne, accompagnati da alcune foto scattate nel corso degli anni, erano presenti nei database delle forze dell’ordine.