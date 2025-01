Lanazione.it - Stefano Brami nuovo Presidente del Carnevale della Mea

Arezzo, 17 gennaio 2025 –delMea. Anticipazioni sulle celebrazioni delpiù antico d’Italia i giorni 1 e 2 marzo 2025. Lo scorso 16 novembre 2024 è stato nominato comedelstoricoMea, appassionato di storia e di musica medievale, bibbienese DOC, innamorato del suo paese e delle sue tradizioni. Ad accompagnare l’associazione bibbienese l’amministrazione con la presenza costante dell’Assessora Francesca Nassini. L’obiettivo diin questocorsostorica associazione, è quello di ricompattare tutte le realtà nate e legate alstorico come gli Sbandieratori, il coro, ma non solo, ridare lustro agli eventi storici in costume, e far diventare Bibbiena un punto di riferimento culturale per tutti coloro che in Italia, e non solo, studiano o sono appassionati di Medioevo.