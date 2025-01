Stadio Milan CorSera | c’è il piano da 15 miliardi per il nuovo San Siro Il progetto

Dailymilan.it - Stadio Milan, CorSera: c’è il piano da 1,5 miliardi per il nuovo San Siro. Il progetto

Leggi su Dailymilan.it

Ilfornisce importanti aggiornamenti suldel: ecco ilda 1,5di euro per ilSanArrivano importanti novità sul fronte. Entro la fine del mese di febbraio, ci si aspetta che Inter econsegnino ileconomico finanziario per l’area di San. Ricordiamo che i due club stanno andando sempre di più nella direzione della realizzazione di unimpianto in condivisione, che dovrebbe prendere il posto dell’attuale Giuseppe Meazza. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i due club avrebbe iniziato a sondare i grandi banche (Jp Morgan, Bank of America e Bpm) per sottoscrivere unda un valore di circa 1,5di euro.L’idea delprevede l’acquisto di Sane delle aree limitrofe, per un valore di 197 milioni di euro (valutazione effettuata dall’Agenzia delle Entrate).